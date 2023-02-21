Туркестанова (Шванская) Александра Петровна
Место рожденияСмоленская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.10.1921
Сын: Туркестанов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Туркестанов Анатолий Васильевич
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно