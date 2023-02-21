Туркестанова (Шванская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Шванская) Александра Петровна

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Место рождения

Смоленская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.10.1921

Сын: Туркестанов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Туркестанов Анатолий Васильевич

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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