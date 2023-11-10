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Клюкин Василий Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.03.1893

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893

Отец: Клюкин Николай Васильевич

Мать: Клюкина Александра Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Никифорович Жестков, Евдокия Васильевна Климушкина (Клюкина)
Восприемник
22.05.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Николай Данилович Аверьянов
Восприемник
15.08.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Максим Данилович Аверьянов
Восприемник
30.01.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Павловна Бочкайкина
Восприемник
03.11.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дмитрий Васильевич Жестков
Бракосочетание
15.11.1912

Жена: Клюкина Елизавета Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Максимов и Павел Спиридонович Носков (их два) По невесте: Елясин и Федякин
Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Клюкина Елизавета Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Клюкин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Клюкина Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
До 1949

Жена: Клюкина Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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