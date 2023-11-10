Клюкин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1893
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893
Крещение
12.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Никифорович Жестков, Евдокия Васильевна Климушкина (Клюкина)
Восприемник
22.05.1906
Николай Данилович Аверьянов
Восприемник
15.08.1907
Максим Данилович Аверьянов
Восприемник
30.01.1910
Анна Павловна Бочкайкина
Восприемник
03.11.1912
Дмитрий Васильевич Жестков
Бракосочетание
15.11.1912
Довнести персоны Поручители по жениху: Максимов и Павел Спиридонович Носков (их два) По невесте: Елясин и Федякин
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Клюкина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Клюкина Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
До 1949
Жена: Клюкина Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник