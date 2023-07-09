Кондрашева Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.12.1815
Сын: Кондрашев Степан Александрович
Отец ребёнка: Кондрашев Александр Каллиникович
Рождение ребёнка
10.04.1818
Дочь: Кондрашева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кондрашев Александр Каллиникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно