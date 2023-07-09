Кондрашева Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Ефимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.12.1815

Сын: Кондрашев Степан Александрович

Отец ребёнка: Кондрашев Александр Каллиникович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1818

Дочь: Кондрашева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кондрашев Александр Каллиникович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Александр Каллиникович

Смерть
Неизвестно