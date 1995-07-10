Кольцов Рафаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1929
Дата смерти10.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.?
Сын: Кольцов Александр Рафаилович
Мать ребёнка: Кольцова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Кольцов Валерий Рафаилович
Мать ребёнка: Кольцова Людмила Александровна
Смерть
10.07.1995