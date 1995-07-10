Кольцов Рафаил Васильевич 14.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кольцов Рафаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1929

Дата смерти

10.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Кольцов Александр Рафаилович

Мать ребёнка: Кольцова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Кольцов Валерий Рафаилович

Мать ребёнка: Кольцова Людмила Александровна

Смерть
10.07.1995

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