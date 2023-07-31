Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елизавета Прокопьевна

Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Диков Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диков Прокопий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно