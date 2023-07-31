Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елизавета Прокопьевна
Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Диков Прокопий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно