Фетисов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1977
Рождение ребёнка
23.12.2003
Дочь: Фетисова Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Фетисова - Горбатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова - Горбатова Татьяна Владимировна