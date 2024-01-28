Фетисов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1977

Отец: Фетисов Анатолий Никитич

Мать: Фетисова - Трофимова Галина Мартемьяновна

Рождение ребёнка
23.12.2003

Дочь: Фетисова Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Фетисова - Горбатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Фетисова - Горбатова Татьяна Владимировна

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