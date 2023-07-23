Фатин Иосиф Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.01.1812
Сын: Фатин Ефим Иосифович
Мать ребёнка: Фатина Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Романова Степанида Иосифовна
Мать ребёнка: Фатина Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
29.05.1822
Сын: Фатин Илларион
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатина Мария Анисимовна
Смерть
Неизвестно