Фатин Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатин Иосиф Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.01.1812

Сын: Фатин Ефим Иосифович

Мать ребёнка: Фатина Мария Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Романова Степанида Иосифовна

Мать ребёнка: Фатина Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
29.05.1822

Сын: Фатин Илларион

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатина Мария Анисимовна

Смерть
Неизвестно