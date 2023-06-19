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Свиридова Анна Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
27.10.1895

Отец: Свиридов Иван Епифанович

Мать: Безсонова Елена Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №90, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
28.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были местный псаломщик Константин Тимофеев Симфонин и крестьянка того же села... Показать все
Смерть
Неизвестно