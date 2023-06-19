Свиридова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1895
Отец: Свиридов Иван Епифанович
Мать: Безсонова Елена Ивановна
Рождение, крещение: запись о рождении №90, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
28.10.1895
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были местный псаломщик Константин Тимофеев Симфонин и крестьянка того же села... Показать все
Смерть
Неизвестно