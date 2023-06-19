Филатов Алексей Львович
Место рождения
Дата рождения06.08.1868
Дата смерти20.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1868
Бракосочетание
01.11.1892
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Евдокимова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
29.08.1896
Дочь: Клюйкова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
15.12.1898
Сын: Филатов Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова Анастасия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1903
Причина смерти: чахотка