Филатов Алексей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Алексей Львович

Филатов Алексей Львович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.08.1868

Дата смерти

20.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1868

Отец: Филатов Лев Васильевич

Мать: Филатова Екатерина Кирилловна

Бракосочетание
01.11.1892

Жена: Филатова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Евдокимова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
29.08.1896

Дочь: Клюйкова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
15.12.1898

Сын: Филатов Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Анастасия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1903
Причина смерти: чахотка