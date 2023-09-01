Грохольская (Мутуль) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грохольская (Мутуль) Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 01.06.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Грохольская ------ ---

Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович

Poland
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Смирнов Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович

рига, Rīgas pilsēta Latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.06.1932
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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