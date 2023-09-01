Грохольская (Мутуль) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 01.06.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович
Poland
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Смирнов Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Грохольский Иосиф Феликсович
рига, Rīgas pilsēta Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.06.1932
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург