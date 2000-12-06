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(Шаяхметова) Альбина Дамировна
(Шаяхметова) Альбина Дамировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.2000
Пол
Женский
Отец
Шаяхметов Дамир Абдулхакович
1967 г.р.
Мать
Галимова (Шаяхметова) Альфия Тагировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2000
Отец:
Шаяхметов Дамир Абдулхакович
Мать:
Галимова Альфия Тагировна
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