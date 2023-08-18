Шавкунов Савелий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Савелий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шавкунов Иван (Ивашко) Денисов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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