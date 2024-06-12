Корж Иов Васильевич 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корж Иов Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1881

Жена: Корж (Скубак) Надежда Филипповна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Василий Ильич Ярошенко, Константин Гордеевич Герасименко, Влас Иванович Кононенко, Иван Федотович Волик.
Смерть
Неизвестно

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