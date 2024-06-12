Корж Иов Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1881
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Василий Ильич Ярошенко, Константин Гордеевич Герасименко, Влас Иванович Кононенко, Иван Федотович Волик.
Смерть
Неизвестно