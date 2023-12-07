Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Потаповна
Отец ребёнка: Потап Ильич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Лукерья Потаповна
Отец ребёнка: Потап Ильич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фёдор Потапович
Отец ребёнка: Потап Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Ильич
Смерть
Неизвестно