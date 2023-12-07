Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Федотовна

Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Потаповна

Отец ребёнка: Потап Ильич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Лукерья Потаповна

Отец ребёнка: Потап Ильич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фёдор Потапович

Отец ребёнка: Потап Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close