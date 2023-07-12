Резвина (Скосырская) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Отец: Скосырский Александр Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резвин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Резвин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резвин Денис Александрович
Отец ребёнка: Резвин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резвин Александр
Смерть
Неизвестно