Резвина (Скосырская) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвина (Скосырская) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: Скосырский Александр Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Резвин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвин Денис Александрович

Отец ребёнка: Резвин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резвин Александр

Смерть
Неизвестно