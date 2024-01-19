Ермакова (Барчатова) Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Барчатов Павел Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Ермаков Иван Васильевич
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно