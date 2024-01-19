Ермакова (Барчатова) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Барчатова) Ксения Павловна

Место рождения

Евлашево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Барчатов Павел Андреевич

Мать: не указана

Евлашево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ермаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван Васильевич

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Евлашево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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