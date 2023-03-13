Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Баскакова Устинья

Отец ребёнка: Трифанъ Абросимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Оренбуркина Устинья

Отец ребёнка: Трифанъ Абросимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Акимъ Трифановъ

Отец ребёнка: Трифанъ Абросимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифанъ Абросимовъ