Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Баскакова Устинья
Отец ребёнка: Трифанъ Абросимовъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Оренбуркина Устинья
Отец ребёнка: Трифанъ Абросимовъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Акимъ Трифановъ
Отец ребёнка: Трифанъ Абросимовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифанъ Абросимовъ