Михалевич Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1892
Рождение ребёнка
26.08.1914
Сын: Михалевич Александр Николаевич
Мать ребёнка: Михалевич Елена Степановна
Рождение ребёнка
11.08.1916
Сын: Михалевич Василий Николаевич
Мать ребёнка: Михалевич Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно