Михалевич Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1892

Отец: Михалевич Иван Игнатьевич

Мать: Михалевич София Викентьевна

Рождение ребёнка
26.08.1914

Сын: Михалевич Александр Николаевич

Мать ребёнка: Михалевич Елена Степановна

Рождение ребёнка
11.08.1916

Сын: Михалевич Василий Николаевич

Мать ребёнка: Михалевич Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалевич Елена Степановна

Смерть
Неизвестно
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