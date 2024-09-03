Шилов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шилова) Юлия
Мать ребёнка: Шилова (Кислицына) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова (Кислицына) Елена
Рождение ребёнка
12.12.1979
Дочь: Синицына (Шилова) Марина
Мать ребёнка: Шилова (Кислицына) Елена
Киров, город Киров, Кировская область