Шилов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шилова) Юлия

Мать ребёнка: Шилова (Кислицына) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова (Кислицына) Елена

Рождение ребёнка
12.12.1979

Дочь: Синицына (Шилова) Марина

Мать ребёнка: Шилова (Кислицына) Елена

Киров, город Киров, Кировская область

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