Прохоров Федор Никанорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Прохоров Никанор
Мать: ?
Бракосочетание
28.05.1867
Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1868
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
14.03.1871
Сын: Прохоров Алексей Федорович
Мать ребёнка: Прохорова Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно