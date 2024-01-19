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Прохоров Федор Никанорович

Место рождения

Большие Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Прохоров Никанор

Мать: ?

Большие Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
28.05.1867

Жена: Прохорова Параскева Григорьевна

Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1868

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Григорьевна

Большие Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.1871

Сын: Прохоров Алексей Федорович

Мать ребёнка: Прохорова Параскева Григорьевна

Большие Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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