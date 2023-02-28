Анашина (Титова) Пераскева Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Титова) Пераскева Титовна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.

Сын: Анашин Максим Евфимиевич

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1879 ст.

Сын: Анашин Павел Евфимиевич

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1882 ст.

Сын: Анашин Иродион

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Дочь: Анашина Анна Евфимиевна

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1887

Дочь: Анашина Гликерия Евфимиевна

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анашина Агафья Евфимиевна

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Анашин Иоанн (Иван) Евфимиевич

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.

Сын: Анашин Василий Евфимиевич

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Дочь: Анашина Александра Евфимиевна

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.

Дочь: Анашина Анна Евфимиевна

Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашин Евфимий Ананиевич

Смерть
Неизвестно
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