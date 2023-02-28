Анашина (Титова) Пераскева Титовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
12.01.1879 ст.
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
07.04.1882 ст.
Сын: Анашин Иродион
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.
Дочь: Анашина Анна Евфимиевна
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
09.05.1887
Дочь: Анашина Гликерия Евфимиевна
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анашина Агафья Евфимиевна
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Сын: Анашин Иоанн (Иван) Евфимиевич
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.
Сын: Анашин Василий Евфимиевич
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Дочь: Анашина Александра Евфимиевна
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.
Дочь: Анашина Анна Евфимиевна
Отец ребёнка: Анашин Евфимий Ананиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно