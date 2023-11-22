Акулов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акулов Иван Петрович
Мать: Акулова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1963
Мать ребёнка: Акулова Вера Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно