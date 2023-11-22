Акулов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулов Иван Петрович

Мать: Акулова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1963

Сын: Акулов Андрей Алексевич

Мать ребёнка: Акулова Вера Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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