Акулова (Брюханова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Брюханова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1908

Дата смерти

10.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1934

Сын: Акулов Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Иван Петрович

Смерть
10.03.1988
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
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