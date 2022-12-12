Акулова (Брюханова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1908
Дата смерти10.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1934
Сын: Акулов Петр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акулов Иван Петрович
Смерть
10.03.1988
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край