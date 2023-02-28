Перминов Сила Петров
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анастасия Силова
Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Перминов Конон Силов
Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Перминов Яков Силов
Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно