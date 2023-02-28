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Перминов Сила Петров

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Место рождения

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Перминов Петр Григорьев

Мать: Перминова Неонила Федорова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Перминов Михаил Силов

Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анастасия Силова

Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Перминов Корнил Силов

Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Перминов Конон Силов

Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Перминов Яков Силов

Мать ребёнка: Перминова Василина Елесеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Василина Елесеева

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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