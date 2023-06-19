Филатова (Сляднева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
23.11.1884
Сын: Филатов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1886
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.12.1889
Сын: Филатов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1892
Дочь: Буркут Анна Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1894
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1899
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Филатов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно