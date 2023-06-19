Филатова (Сляднева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Сляднева) Мария Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сляднев Федор Трофимович

Мать: Сляднева Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Филатов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1884

Сын: Филатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.08.1886

Сын: Филатов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.12.1889

Сын: Филатов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Буркут Анна Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
20.05.1894

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Филатов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.02.1902

Сын: Филатов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Филатов Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно