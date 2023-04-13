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Воронкина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

26.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Воронкин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Воронкин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Воронкин Пантелеймон Тимофеевич

Отец ребёнка: Воронкин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Воронкин Тимофей Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронкин Тимофей Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1883
Причина смерти: чахотка