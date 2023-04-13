Воронкина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смерти26.04.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1879
Сын: Воронкин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Воронкин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
25.07.1881
Сын: Воронкин Пантелеймон Тимофеевич
Отец ребёнка: Воронкин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Воронкин Тимофей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1883
Причина смерти: чахотка