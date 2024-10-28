Евтюшин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мануев-Евтюшин Флор Тимофеевич
Мать ребёнка: Мануева (Макушкина) Васса (Василиса) Сафоновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ефрем Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мефодий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Евтюшин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Евтюшина) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Евтюшина) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно