Евтюшин Тимофей Иванович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтюшин Тимофей Иванович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Евтюшин Иван Демидович

Мать: Евтюшина Анастасия Фирсовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1864

Жена: Мануева (Макушкина) Васса (Василиса) Сафоновна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Евтюшин Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мануев Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мануев-Евтюшин Флор Тимофеевич

Мать ребёнка: Мануева (Макушкина) Васса (Василиса) Сафоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ефрем Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мефодий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Евтюшин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Евтюшина) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Евтюшина) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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