Годлевский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.
Сын: Годлевский Войцех Иванович
Мать ребёнка: Годлевская Юзефа
Варенка, Хмельницька область
Крещён 23 мая 1889 года в Летичевском Римско-Католическом Приходском костёле.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Годлевская Юзефа
Смерть
Неизвестно