Годлевский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годлевский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Сын: Годлевский Войцех Иванович

Мать ребёнка: Годлевская Юзефа

Варенка, Хмельницька область
Крещён 23 мая 1889 года в Летичевском Римско-Католическом Приходском костёле.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годлевская Юзефа

Смерть
Неизвестно
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