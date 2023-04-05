(Федосеева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
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Неизвестно

Отец: Федосеев Иван Васильевич

Мать: не указана