Арина- Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Евдоким Макарович
Отец ребёнка: Макар Ефремович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Макаровна
Отец ребёнка: Макар Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Ефремович
Смерть
Неизвестно