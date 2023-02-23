Арина- Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина- Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Евдоким Макарович

Отец ребёнка: Макар Ефремович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Макар Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Ефремович

Смерть
Неизвестно
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