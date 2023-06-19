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Лукьянова Ирина Михайлова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лукьяновъ Егоръ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукьяновъ Андреянъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукьяновъ Їωаннъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Малоземова Марія

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукьяновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лукьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяновъ Василій

Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Сильвестръ