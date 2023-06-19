Лукьянова Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лукьяновъ Егоръ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукьяновъ Андреянъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукьяновъ Їωаннъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Малоземова Марія
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукьяновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лукьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяновъ Василій
Отец ребёнка: Лукьяновъ Сильвестръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Сильвестръ