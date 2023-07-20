Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Ефимович
Смерть
Неизвестно