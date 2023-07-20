Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно