Хабалов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1934
Дата смерти25.04.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1934
Отец: Хабалов Александр
Мать: Хабалова Тамара
Рождение ребёнка
15.09.1960
Дочь: Пустовалова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Хабалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1969
Сын: Хабалов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Хабалова Мария Васильевна
Смерть
25.04.1999