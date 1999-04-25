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Хабалов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1934

Дата смерти

25.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1934

Отец: Хабалов Александр

Мать: Хабалова Тамара

Рождение ребёнка
15.09.1960

Дочь: Пустовалова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Хабалова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1969

Сын: Хабалов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Хабалова Мария Васильевна

Смерть
25.04.1999
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