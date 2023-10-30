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Запалов Фёдор Алексеевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Запалова Мария Михайловна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.63-64 (Рождение №-42ж)
Рождение ребёнка
07.05.1905 ст.

Сын: Запалов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Запалова Мария Михайловна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.15-16 (Рождение №-41м)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запалова Мария Михайловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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