Запалов Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Запалова Мария Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.63-64 (Рождение №-42ж)
Рождение ребёнка
07.05.1905 ст.
Сын: Запалов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Запалова Мария Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.15-16 (Рождение №-41м)
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918