Калафатюк (Корженевская) Михалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафатюк (Корженевская) Михалина

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Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

29.09.1865

Дата смерти

26.06.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
09.10.1889

Сын: Калафатюк Иосиф

Отец ребёнка: Калафатюк Карл

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: Калафатюк Анна

Отец ребёнка: Калафатюк Карл

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
04.10.1901

Сын: Калафатюк Томаш Рудольф

Отец ребёнка: Калафатюк Карл

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.06.1942
Коломыя, Івано-Франківська область
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