Калафатюк (Корженевская) Михалина
Место рождения
Дата рождения29.09.1865
Дата смерти26.06.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1889
Сын: Калафатюк Иосиф
Отец ребёнка: Калафатюк Карл
Рождение ребёнка
23.11.1891
Дочь: Калафатюк Анна
Отец ребёнка: Калафатюк Карл
Рождение ребёнка
04.10.1901
Отец ребёнка: Калафатюк Карл
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.06.1942