Тюрина Анна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно