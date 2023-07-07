Тюрина Анна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Анна Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно