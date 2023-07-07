Тюрин Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Тюрин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Тюрина Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Тюрина Анна Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Анна Прокопьева
Смерть
Неизвестно