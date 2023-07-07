Тюрин Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Пётр Яковлевич

Тюрин Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тюрин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Тюрина Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Тюрина Анна Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Анна Прокопьева

Смерть
Неизвестно