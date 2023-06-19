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(Калининъ) Марфа

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Женский

Отец

1709 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Калининъ Петръ

Мать: Калинина Василиса Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область