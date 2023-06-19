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(Калининъ) Марфа
(Калининъ) Марфа
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Место рождения
Однодворцы
, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1731
Пол
Женский
Отец
Калининъ Петръ
1709 г.р.
Мать
Калинина Василиса Анисимова
1714 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец:
Калининъ Петръ
Мать:
Калинина Василиса Анисимова
Однодворцы
, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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