Олендеев Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1936
Дата смерти28.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1961
Сын: Олендеев Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
08.03.1963
Дочь: Лаврентьева Эльвира Семёновна
Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Ванеева Марина Семёновна
Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
28.01.1966
Сын: Олендеев Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
19.12.1970
Сын: Олендеев Николай Семёнович
Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1995