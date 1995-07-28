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Олендеев Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

28.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Олендеев Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
08.03.1963

Дочь: Лаврентьева Эльвира Семёновна

Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Ванеева Марина Семёновна

Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
28.01.1966

Сын: Олендеев Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
19.12.1970

Сын: Олендеев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Олендеева Лидия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олендеева Лидия Максимовна

Смерть
28.07.1995
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