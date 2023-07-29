Кудрявцов Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1828
Отец: Кудрявцов Федор Васильевич
Мать: Кудрявцова Елена
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Кудрявцев Семен Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Кудрявцова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1855
Сын: Кудрявцов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1856
Дочь: Кудрявцова Параскева Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно