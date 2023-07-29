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Кудрявцов Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Кудрявцов Федор Васильевич

Мать: Кудрявцова Елена

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кудрявцев Семен Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Кудрявцова Дарья Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1855

Сын: Кудрявцов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1856

Дочь: Кудрявцова Параскева Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно