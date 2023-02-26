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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Васса Демидова
Отец ребёнка: Демид Игнатов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демид Игнатов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Мария Демидова
Отец ребёнка: Демид Игнатов