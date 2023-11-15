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Густав-Дальский Юрий Петрович

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Место рождения

Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine

Дата рождения

01.10.1926

Дата смерти

02.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926

Отец: Густав-Дальский Петр Петрович

Мать: Густав-Дальская Зинаида Павловна

Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
23.06.1952

Сын: Густав-Дальский Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Густав-Дальская Алина Чеславовна

Остров Сахалин, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1963

Сын: Густав-Дальский Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Густав-Дальская Алина Чеславовна

Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Густав-Дальская Алина Чеславовна

Смерть
02.01.1988
Донецк, Украина
Похороны
Неизвестно
Донецк, Украина
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