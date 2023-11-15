Густав-Дальский Юрий Петрович
Место рожденияDonetsk, Donetsk Oblast, Ukraine
Дата рождения01.10.1926
Дата смерти02.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
23.06.1952
Сын: Густав-Дальский Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Густав-Дальская Алина Чеславовна
Остров Сахалин, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1963
Сын: Густав-Дальский Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: Густав-Дальская Алина Чеславовна
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1988
Донецк, Украина
Похороны
Неизвестно
Донецк, Украина