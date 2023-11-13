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Пряников Иван Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1849

Отец: Пряников Лазарь Василиевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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