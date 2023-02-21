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Gosztowt Vincent

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Место рождения

Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva

Дата рождения

1863

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Gosztowt Leonard Reynold

Мать: Gosztowt Antonina

Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva
Рождение ребёнка
1896

Сын: Gosztowt Boleslov

Мать ребёнка: не указана

Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gosztowt Elena

Смерть
1899
Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva
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