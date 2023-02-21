Gosztowt Vincent
Место рожденияPabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva
Дата рождения1863
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Gosztowt Leonard Reynold
Мать: Gosztowt Antonina
Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva
Рождение ребёнка
1896
Сын: Gosztowt Boleslov
Мать ребёнка: не указана
Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Gosztowt Elena
Смерть
1899
Pabaliai, Pociūnėlių parapija, Lietuva