Горелик (Шевченко) Ольга Е
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1946
Дочь: Евдокимова Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Горелик Иосиф Борисович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986