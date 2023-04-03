Горелик (Шевченко) Ольга Е — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелик (Шевченко) Ольга Е

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1946

Дочь: Евдокимова Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Горелик Иосиф Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Горелик Иосиф Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелик Иосиф Борисович

Смерть
1986