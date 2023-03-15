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(Волобуева) Елена Васильевна
(Волобуева) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Волобуев Василий Александрович
1935 г.р.
Мать
Волобуева Раиса Яковлевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Волобуев Василий Александрович
Мать:
Волобуева Раиса Яковлевна
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