Решетов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетов Тимофей

Решетов Тимофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Гранкина Фёкла

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Андрей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Василий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close