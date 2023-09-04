Михаленко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаленко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Михаленко Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Михаленко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаленко Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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