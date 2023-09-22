Игнатова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1922
Дата смерти?.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Игнатова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1967