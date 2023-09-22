Игнатова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1922

Дата смерти

?.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Игнатова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Дмитриевич

Смерть
?.12.1967
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