Стефанида Аврамова
Место рождения
Дата рождения06.11.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1821
Отец: Аврам Андреев
Мать: Праскева Стефанова
Бракосочетание
10.11.1843
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1844
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Тимонино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно