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Стефанида Аврамова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.11.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1821

Отец: Аврам Андреев

Мать: Праскева Стефанова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1843

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1844

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Тимонино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно